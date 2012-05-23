Суд підтвердив рішення про стягнення більш як 570,5 млн грн боргів за газ з «Інтерпайп НТЗ»

Апеляційний Господарський суд Дніпропетровської області 17 травня підтвердив рішення Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з ВАТ «Інтерпайп НТЗ» більш як 570,5 млн грн заборгованості за спожитий газ, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Таким чином, набрало законної сили рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 1 березня 2012 р., яким задоволено позов прокурора міста Дніпропетровська на користь держави в особі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України і ДК «Газ України», — зазначається у повідомленні прокуратури.

За інформацією прокуратури, на виконання судового рішення від «Інтерпайп НТЗ» вже надійшло 260 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Дніпропетровської області 1 березня 2012 р. задовольнив позов прокурора міста Дніпропетровська про стягнення з ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» заборгованості за спожитий природний газ у розмірі 570 567 326,89 грн.

Після цього компанія «Інтерпайп» заявила, що подасть апеляцію на рішення Госпсуду Дніпропетровської області.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" – велика міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється до більш як 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, США, в Європі і на Близькому Сході.

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