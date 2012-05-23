Чистий прибуток «Метінвесту» в першому кварталі становив 170 млн. дол.

Чистий прибуток Групи компаній «Метінвест» у I кварталі 2012 року становив 170 млн. дол. (компанія не подає даних за аналогічний період 2011 року — УНІАН), повідомляється у фінансовому звіті «Метінвесту».

Згідно зі звітом, EBITDA «Метінвесту» за перші три місяці поточного року становила 538 млн. дол., консолідована виручка - 3,216 млрд дол.

Водночас загальна заборгованість (позики і запозичення) компанії станом на 31 березня цього року становила 3,556 млрд дол., з яких 2,563 млрд дол. припадає на довгострокові запозичення. На кінець звітного періоду вільні грошові кошти «Метінвесту» становили 401 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 року чистий прибуток «Метінвесту» становив 1,854 млрд дол., що більш ніж у 4 рази більше, ніж за підсумками 2010 року (437 млн. дол.).

Виручка «Метінвесту» становила 14,189 млрд дол., що на 51% більше, ніж за підсумками 2010 року. EBITDA «Метінвесту» за 2011 рік зросла на 39,7%, сягнувши 3,565 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Метінвест» — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Группи «Метінвест» є Группа СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керівна компанія Групи «Метінвест».