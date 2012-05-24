Президент України Віктор Янукович визнає факт сповільнення економічного зростання в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

За словами В.Януковича, за підсумками 4 місяців поточного року спостерігається сповільнення економічного зростання.

«Воно невеличке, але є. Тобто, є негативні тенденції у низці галузей економіки, і ми повинні це визнати, а головне - передбачати і заздалегідь приймати всі необхідні заходи», - сказав Президент.

В.Янукович зауважив, що очікує пропозицій від членів Ради регіонів щодо адекватного і вчасного реагування на існуючі виклики, які стоять перед Україною.

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