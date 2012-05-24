Зростання індексу виробництва базових галузей у квітні прискорилося до 1,3%

В Україні в квітні 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило, на фоні низької бази порівняння, 1,3% у річному виразі, порівняно з 0,5% у березні 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зростання за січень-квітень становило 1,8%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

«Високі темпи зростання реальної заробітної плати (14,7% за I квартал) сприяли збереженню рівня внутрішнього споживчого попиту - зростання обсягу роздрібного товарообороту прискорилося з 13,5% у березні до 16,3% у квітні», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

За даними регулятора, припинилося падіння обсягів виробництва галузей, орієнтованих на забезпечення внутрішнього споживчого ринку. Також внутрішній споживчий попит стимулював виробництво товарів машинобудування тривалого використання (зокрема, холодильників і пральних машин), що дозволило добитися зростання обсягів машинобудування на рівні 6,5%.

Завдяки суттєвому державному фінансуванню припинилося падіння обсягів будівельних робіт - із «мінус» 5,6% у березні до «мінус» 3,6% у квітні. За січень-квітень падіння обсягів будівництва становило 3%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Внаслідок великих обсягів робіт, пов'язаних із пересіванням значних площ озимих, суттєво прискорилося зростання обсягів виробництва сільського господарства - з 0,7% у березні до 2,2% у квітні, що забезпечило внесок у приріст ІВБГ на рівні 0,2 п. п.

Незначне зростання цін на метали на зовнішніх ринках сприяло уповільненню падіння обсягів металургійного виробництва - з 1,6% у березні до 0,2% у квітні. Зростання промислового виробництва в квітні становило 0% у річному вимірюванні, за січень-квітень - 0,7%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

За оцінками департаменту, зростання ВВП за січень-квітень залишилося майже на рівні січня-березня (близько 2,5%).