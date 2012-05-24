Стахановський завод феросплавів може зупинити роботу

Керівництво ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (СЗФ) заявляє про можливу вимушену зупинку роботи підприємства, якщо постанова Національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) про зміну критеріїв віднесення до класів споживачів електроенергії набере чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 24 травня, на прес-конференції заявив голова правління СЗФ Володимир Солошенко.

Згідно з копією постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги», яка була роздана журналістам, документ набере чинності 1 січня 2013 року.

За словами В.Солошенка, ця постанова переводить завод з 1-го на 2-й клас споживача електроенергії.

«У ній ліквідовано пункт, який раніше гарантував нашому підприємству класифікацію за першим класом споживача. Це означає, що ціна електроенергії для підприємства збільшиться на 28%. Отже, собівартість нашої продукції збільшиться, оскільки 50-60% в ній займає частка витрат на електроенергію. Національна продукція стане неконкурентоспроможною, тоді як імпортери феросплаву з Індії, Китаю, Росії виявляться у вигіднішому становищі на українському ринку, оскільки собівартість їх продукції нижча. Та в цих країнах і ціна на електроенергію також набагато нижча, аніж в Україні», - сказав В.Солошенко.

Перший заступник голови правління СЗФ Денис Сисуєв нагадав, що подібна ситуація склалася на феросплавному заводі в Запоріжжі, який вже переведено з першого на другий клас споживачів електроенергії.

«У результаті завод практично стоїть, а ті потужності, які не зупинені, працюють у збиток. Те саме може статися також із Стахановським заводом феросплавів. Якщо ціна електроенергії підвищиться на 28%, то собівартість одного з наших сплавів збільшиться на 14,6%. Зараз підприємство працює на українському ринку з рентабельністю до 5%, при підвищенні собівартості продукції рентабельність становитиме мінус 12%. За 2011 рік завод спожив електроенергії на 1 млрд грн. Щомісячно, при підвищенні тарифу, підприємство змушене буде платити додатково 21 млн. грн за електроенергію, за рік додатково вийде 260 млн. грн. Утримувати завод і працювати у збиток акціонери просто не стануть, тому при такому сценарії підприємство зупинить роботу і всі працівники будуть скорочені», - сказав Д.Сисуєв.

Він також зазначив, що остаточне рішення щодо ухвалення цієї постанови буде прийнято до 30 травня на нараді в НКРЕ, в якій візьмуть участь представники тих підприємств, яких стосується ця постанова.

«Цей документ поставить під загрозу не тільки «Стахановський завод феросплавів», а й ряд інших підприємств України в хімічній, металургійній галузі», - зазначив В.Солошенко.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може торкнутися ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стахановський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.