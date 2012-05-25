Україна за 10 років може втричі збільшити випуск хімічної продукції - Фірташ

У найближчі 10 років Україна має всі шанси збільшити випуск хімічної продукції в три рази.

Про це заявив голова ради директорів ДК Group DF Дмитро Фірташ у Сумах, повідомляє його прес-служба.

«Для такого ривку в нас є всі передумови. Хімічна галузь в Україні сьогодні зростає швидше за ВВП країни і швидше за світову хімічну індустрію», – сказав Д.Фірташ. За його словами, в найближчі п'ять років середній щорічний темп зростання світової хімічної промисловості становитиме близько 2,5%. Приріст обсягів виробництва в українській хімічній галузі в 2011 році становив майже 19%.

«Це свідчить, що українська хімічна галузь відновлюється після кризи і набирає серйозних обертів, – сказав Д.Фірташ. – За правильної стратегії Україна може увійти до числа найбільших виробників хімічної продукції». За його словами, за останні п'ять років частка України в світовому хімічному виробництві принципово не змінилася, але вже є «підгалузі»-лідери. «Наприклад, з аміаку частка України на світовому ринку становить близько 2,5%», – зазначив він. Окрім виробництва добрив, Україна має «поставити» на виробництво діоксиду титана і нафтохімію, а також розвивати виробництва продукції з більшою додатковою вартістю, вважає бізнесмен.

У повідомленні зазначається, що в 2011 році обсяг річного виробництва хімічної галузі в Україні становив 9,96 млрд дол. або близько 0,3% світового ринку хімічної індустрії. Обсяг світового виробництва хімічної та нафтохімічної продукції оцінюється в 3,8 трлн дол. Найбільшими країнами, що виробляють хімічну продукцію, є США (18% світового ринку в 2011 році), Китай (16%), Японія (8%), Німеччина (7%), Франція (4,2%), Південна Корея (3,6%), Індія (3%), Бразилія (3,5%), Росія (2,2%).

За словами Д.Фірташа, в найближчі двадцять років світовий ринок хімії може зрости до 5,2 трлн дол. Основними гравцями на ринку будуть Індія та Китай, які демонструють найбільші темпи зростання. «Країни Азії вже контролюють більш як 40% світового хімічного ринку. Азіатські інвестори намагаються поглинути все більше і більше європейських компаній, щоб мати доступ до технологій і клієнтів. Ситуація дійсно дуже напружена, конкуренція сильна. У цих умовах для України дуже важливо зрозуміти, де і як зайняти свою нішу. Потрібно зрозуміти, як посилити позиції країни на цьому ринку», – наголосив Д.Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво аміаку порівняно з 2010 роком зросло на 26,5%, виробництво азотних добрив – на 26,6%, сірчаної кислоти – на 18,6%.

Раніше Д.Фірташ заявляв, що в найближчі сім років планує інвестувати в розвиток азотної хімії 1,5-2 млрд дол. і 2-2,5 млрд дол. - у нафтохімію.