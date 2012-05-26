Без інтеграції України і РФ в авіації конкурувати на світовому ринку неможливо – Путін

Москва. Без інтеграції України і РФ в авіаційній сфері конкурувати на світовому ринку практично неможливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Росії Володимир Путін перед початком зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

«Ми ж з вами розуміємо і багато стосовно цього говорили, що без реальної інтеграції в таких областях конкурувати на міжнародному рівні практично неможливо», - сказав В.Путін.

Сторони детально обговорили перспективи спільного проекту щодо виробництва літака Ан-70.

У свою чергу, М.Азаров погодився в необхідності об'єднати зусилля у виробництві літаків.

«Цілком вірно», - сказав він і додав, що Ан-70 може злітати з будь-якого майданчика.

За словами Д.Медведєва, у цього проекту «хороша перспектива», і в нього поміщається «все, що завгодно». При цьому він підтримав ініціативу М.Азарова про переведення проекту літака Ан-70 у цифрову форму.

«Щодо цифри ми готові кооперуватися. Це наше майбутнє, якщо ми зможемо його оцифрувати, ми зможемо його продавати», - сказав російський прем'єр.

В.Путін у свою чергу зазначив, що це треба зробити «чим швидше, тим краще»

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров після зустрічі повідомив, що поставив перед керівництвом Росії питання необхідності спільного будівництва інших літаків сімейства «Ан».

28 березня президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Кива у коментарі УНІАН повідомив, що Український державний авіабудівний концерн «Антонов» і російська «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) мають намір розпочати випуск літаків Ан-70 на ВАТ «Воронзьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).

Він зазначив, що таке рішення прийняте 25 березня в результаті переговорів керівництва ДАК «Антонов» та «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК).

«Ми з Воронежем виготовлятимемо Ан-70 на Воронезькому заводі (ВАЛТ). Таке рішення прийняте», - сказав Д.Кива.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Утім потім з'явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол про відновлення робіт між РФ і Україною щодо проектування і виробництва літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії для цього передбачено близько 500 млн рублів.