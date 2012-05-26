Росія підтвердила готовність будувати літаки Ан-70 спільно з Україною – Азаров

Москва. Росія підтвердила готовність спільно з Україною будувати літаки Ан-70 та інші моделі літаків сімейства «Ан».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Володимир Володимирович (Путін) звернув увагу на необхідність посилення роботи спільних проектів у авіації. Йшлося, перш за все, про літак Ан-70, про те, що Росія готова активно приймати рішення в реалізації цього проекту», - сказав М.Азаров.

При це він повідомив, що поставив перед керівництвом Росії необхідність будівництва інших літаків сімейства «Ан».

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