Порошенко виступає за посилення співробітництва України й РФ у сфері авіабудування

Вороніж (РФ). Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко виступає за посилення співробітництва України та Росії у сфері авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті у Воронежі 10-го засідання Міжпарламентської комісії України та Росії.

П.Порошенко підкреслив необхідність прискорити підготовку проекту угоди між урядами двох країн про реалізацію й заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 із метою його підписання в можливо короткі терміни.

За його словами, також необхідно прискорити підготовку програми для спільного виробництва літаків Ан-70 і направити її для затвердження в уряди двох країн.

Міністр підкреслив, що необхідно узгоджувати питання про фінансування будівництва Ан-70.

За словами П.Порошенка, готується проект змін до бюджету на 2012 рік у частині фінансування будівництва Ан-70.

П.Порошенко підкреслив, що необхідно забезпечити модернізацію й відновлення серійного виробництва, ремонту та експлуатації літаків Ан-124.

За його словами, тут потрібно продемонструвати об'єднання зусиль двох країн.

Він також підкреслив необхідність проведення заходів щодо зниження вартості куплених виробів для поставок при серійному виробництві Ан-148.

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Литвин сподівається, що найближчим часом буде реалізовано проект з РФ з будівництва літака Ан-70

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сподівається, що найближчим часом буде реалізовано проект з РФ з будівництва літака Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті 10-го засідання Міжпарламентської комісії зі співпраці ВР і Федеральних зборів РФ.

В.Литвин також зазначив, що своєчасним було б реанімувати робочу групу Міжпарламентської комісії з розвитку співпраці між Україною і РФ у високотехнологічних і наукомістких галузях, зокрема у сфері авіації і космонавтики.

«Її створення було передбачено ще у листопаді 2010 року в Києві протоколом 9-го засідання комісії. Тісна взаємодія робочої групи з виконавчою владою і зацікавленими підприємствами дозволила б розв’язати застарілі проблеми і удосконалити правові засади співпраці двох країн», - підкреслив В.Литвин.

Він також заявив, що час «вимагає від нас прагматизму, більше справ і менше слів».

«Останніми роками наші відносини потонули в словах – часто сказаних зопалу, з розрахунку політичної тактики, або у відповідь у словесній дуелі. Глибоко переконаний, що в українсько-російських відносинах прийшов час припинити «виробляти слова» і почати робити справи», - підкреслив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Росія підтвердила готовність спільно з Україною будувати літаки Ан-70 та інші моделі літаків сімейства «Ан».