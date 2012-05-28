Порошенко виступає за посилення співробітництва України й РФ у сфері авіабудування
Вороніж (РФ). Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко виступає за посилення співробітництва України та Росії у сфері авіабудування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті у Воронежі 10-го засідання Міжпарламентської комісії України та Росії.
П.Порошенко підкреслив необхідність прискорити підготовку проекту угоди між урядами двох країн про реалізацію й заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 із метою його підписання в можливо короткі терміни.
За його словами, також необхідно прискорити підготовку програми для спільного виробництва літаків Ан-70 і направити її для затвердження в уряди двох країн.
Міністр підкреслив, що необхідно узгоджувати питання про фінансування будівництва Ан-70.
За словами П.Порошенка, готується проект змін до бюджету на 2012 рік у частині фінансування будівництва Ан-70.
П.Порошенко підкреслив, що необхідно забезпечити модернізацію й відновлення серійного виробництва, ремонту та експлуатації літаків Ан-124.
За його словами, тут потрібно продемонструвати об'єднання зусиль двох країн.
Він також підкреслив необхідність проведення заходів щодо зниження вартості куплених виробів для поставок при серійному виробництві Ан-148.
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Литвин сподівається, що найближчим часом буде реалізовано проект з РФ з будівництва літака Ан-70
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сподівається, що найближчим часом буде реалізовано проект з РФ з будівництва літака Ан-70.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті 10-го засідання Міжпарламентської комісії зі співпраці ВР і Федеральних зборів РФ.
В.Литвин також зазначив, що своєчасним було б реанімувати робочу групу Міжпарламентської комісії з розвитку співпраці між Україною і РФ у високотехнологічних і наукомістких галузях, зокрема у сфері авіації і космонавтики.
«Її створення було передбачено ще у листопаді 2010 року в Києві протоколом 9-го засідання комісії. Тісна взаємодія робочої групи з виконавчою владою і зацікавленими підприємствами дозволила б розв’язати застарілі проблеми і удосконалити правові засади співпраці двох країн», - підкреслив В.Литвин.
Він також заявив, що час «вимагає від нас прагматизму, більше справ і менше слів».
«Останніми роками наші відносини потонули в словах – часто сказаних зопалу, з розрахунку політичної тактики, або у відповідь у словесній дуелі. Глибоко переконаний, що в українсько-російських відносинах прийшов час припинити «виробляти слова» і почати робити справи», - підкреслив голова ВР.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Росія підтвердила готовність спільно з Україною будувати літаки Ан-70 та інші моделі літаків сімейства «Ан».