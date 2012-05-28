Кабмін рекомендував посилити контроль за обігом вживаних сталевих труб

Кабінет Міністрів України рекомендував посилити контроль за обігом в Україні вживаних сталевих труб, а також посилити контроль за їх експортом з митної території України.

Про це йде мова в листі прем'єр-міністра України Миколи Азарова, направленому народному депутату України Геннадію Задирко, текстом якого володіє УНІАН. (Лист було направлено у відповідь на депутатський запит Г.Задирко щодо вжиття заходів для недопущення експорту та продажу на українському ринку вживаних сталевих труб під маркою нових - УНІАН).

У своєму листі прем'єр-міністр повідомляє, що питання використання вживаних металевих труб було, зокрема, опрацьоване з Мінрегіоном, МВС, Держмитслужбою, Агентством держмайна, Держводагентством, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровською облдержадміністрацією та об'єднанням підприємств трубної промисловості "Укртрубопром".

«Питання про недопущення незаконного обігу вживаних труб на ринку металевих труб знаходиться під постійним контролем центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», - підкреслюється в листі М.Азарова.

За даними М.Азарова, в 2011 році в Україні порушено 30 кримінальних справ за фактами демонтажу та розкрадання об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, з яких 11 направлено до суду. У своєму листі прем'єр-міністр також згадує про випадки експорту вживаних труб з митної території України під виглядом нових. «Держмитслужба посилили контроль за митним оформленням вантажів під час здійснення експортних операцій з металевими трубами», - повідомляє глава уряду.

У листі також наголошується, що Кабмін рекомендував відповідним органам посилити контроль за сертифікатами якості трубної продукції, оскільки труби, які вже були у вжитку, можуть потрапляти на ринок без сертифікатів якості або ж за сфальсифікованими документами.

*** У своєму зверненні, направленому до Кабінету Міністрів України 14 березня поточного року, народний депутат України Геннадій Задирко нагадав, що в грудні 2011 року він звернувся до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням організувати перевірки щодо законності демонтажу, продажу та експорту вживаних труб у Києві та інших регіонах України.

«Через старі труби бюджетні гроші витікають як вода в пісок. Адже замість нової труби, термін експлуатації якої 20-30 років, міста отримують старі труби, експлуатаційний термін придатності яких нікому не відомий», - йдеться у депутатському запиті.

Г.Задирко також підкреслює, що факти експорту з території України вживаних труб під виглядом нових можуть вкрай негативно позначитися на репутації українських трубників, як виробників якісної продукції. Народний депутат нагадує, що в 2007-2010 роках в Дніпропетровській області, використовуючи підроблені документи і корупційні зв'язки, зловмисники вивозили в Російську Федерацію вживані труби, видаючи їх за нові. (У 2011 році українські підприємства експортували 1,6 млн тонн сталевих труб, з яких близько 600 тис. тонн до Росії - УНІАН).

Народний депутат звернув увагу Кабміну на те, що, згідно з оцінками експертів, не менше 10% труб, які щорічно реалізуються в Україні під виглядом нових, вже були у вжитку.

У своєму зверненні Г.Задирко закликав уряд негайно відреагувати на ситуацію, що склалася та вжити всіх необхідних заходів для припинення незаконного обігу вживаних сталевих труб.