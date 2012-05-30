"Метінвест" виводить з експлуатації три коксові батареї коксохімічного цеху «Азовсталі»

Компанія "Метінвест" прийняла рішення про виведення з експлуатації трьох коксових батарей коксохімічного цеху ПАТ «МК «Азовсталь».

Про це повідомив сьогодні генеральний директор ТОВ «Метінвест Холдинг» Ігор Сирий у ході зустрічі з представниками громадських екологічних організацій м. Маріуполя, говориться у прес-релізі "Метінвесту".

За словами І.Сирого, закриття коксових батарей номер 5, 6 і 7 планується протягом трьох років. Виведення батареї № 5 заплановано на липень цього року. Також на найближчі роки у планах "Метінвесту" зупинка мартенівського виробництва та повна реконструкція аглофабрики комбінату імені Ілліча, закриття аглофабрики на МК «Азовсталь».

«Ми чудово розуміємо відповідальність за стан екології в Маріуполі й будемо знаходити всі можливі ресурси, щоб цю ситуацію поліпшити», - наводить прес-служба "Метінвесту" слова І.Сирого.

У ході зустрічі також обговорювався комплекс заходів щодо поліпшення екологічної ситуації.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи «Метінвест» є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».