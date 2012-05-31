Бюджетні відрахування на ремонт військової техніки збільшили в 2,4 рази

Бюджетні призначення на відновлення та ремонт озброєння та військової техніки (ОВТ) в 2012 році збільшено в 2,4 рази, в порівнянні з попереднім роком, - до 708 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За даними відомства, крім того, на ремонт та відновлення ОВТ за рахунок ефективного використання бюджетних коштів додатково спрямовано 111,2 млн грн.

Також Міноборони повідомляє, що в 2012 році планують відновити та відремонтувати 53 літаки, 30 вертольотів, 14 зенітно-ракетних комплексів, 14 бойових кораблів, 274 одиниці озброєння і військової техніки загальновійськової номенклатури.

У січні-травні 2012 року після відновлення та ремонту у війська вже надійшли 11 бойових літаків, 6 вертольотів, 8 зенітно-ракетних комплексів. Ще 6 літаків проходять модернізацію на державних підприємствах оборонно-промислового комплексу.