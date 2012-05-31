Саламатін: стан озброєнь і військової техніки в українській армії - критичний

Міністр оборони України Дмитро Саламатін визнав критичний стан озброєнь і військової техніки (ОВТ) в українській армії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони, про це Д.Саламатін заявив 30 травня під час розширеного засідання колегії оборонного відомства.

"Стан озброєння і військової техніки безпосередньо впливає на рівень боєготовності Збройних сил України. Тому питання відновлення технічного стану озброєння і військової техніки стоїть дуже гостро", – сказав Д.Саламатін.

За його словами, нинішній стан озброєння і військової техніки Збройних сил України оцінюється як критичний і характеризується швидкими темпами скорочення терміну їхньої технічної придатності. Більше половини зразків ОВТ потребують модернізації та оновлення.

У свою чергу, директор Департаменту фінансів Міністерства оборони генерал-лейтенант Іван Марко сказав, що цього року бюджетні призначення на відновлення і ремонт ОВТ збільшені у 2,4 рази і становлять 708 млн грн. Крім того, за його словами, за рахунок ефективного використання бюджетних коштів вдалося додатково спрямувати на ці цілі 111,2 млн грн.

"Це дозволить у 2012 році провести значний обсяг робіт з відновлення озброєння та військової техніки. Зокрема, планується відновити та відремонтувати 53 літаки, 30 вертольотів, 14 зенітно-ракетних комплексів, 14 бойових кораблів, 274 одиниці озброєння та військової техніки загальновійськової номенклатури тощо", - запевнив І.Марко.

За інформацією Міноборони, за п’ять місяців цього року після відновлення та ремонту у війська вже надійшли 11 бойових літаків, 6 вертольотів, 8 зенітно-ракетних комплексів. Ще 6 літаків проходять модернізацію на державних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

"Робота щодо створення сучасних і боєздатних Збройних сил набирає темп", – вважає Д.Саламатін.