Група «Метінвест» залучила синдикований кредит на 325 млн дол.

Найбільший український виробник металопродукції група «Метінвест» залучила у групи західних банків в рамках передекспортного фінансування трирічний синдикований кредит на 325 мільйонів доларів США.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, який має у своєму розпорядженні агентства УНІАН.

Формальним одержувачем коштів, що залучаються за ставкою LIBOR + 4,75%, стала материнська компанія групи Metinvest NV

Провідним організатором і букраннером кредиту став німецький Deutsche Bank AG, а в його організації також взяли участь інші західні банки - ING Bank N. V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International, WestLB AG і ABN Amro Bank N. V.

За словами фінансового директора "Метінвесту" Сергія Новикова, слова якого наводить прес-реліз, залучені кошти група спрямує на збільшення обігового капіталу і, частково, на капітальні інвестиції.

Як повідомив раніше УНІАН, в I кварталі 2012 року чистий прибуток групи «Метінвест» склав 170 млн доларів, показник EBITDA - 538 мільйонів доларів, консолідована виручка – 3,216 млрд доларів.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).