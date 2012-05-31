Канадська EastCoal завершила операцію з придбання шахти ім. Менжинського

Компанія EastCoal Inc (Канада) завершила оформлення операції з придбання шахти ім. Менжинського (м. Первомайськ Луганської області), повідомили УНІАН у компанії.

Зокрема, напередодні підписання документів відбувся візит керівництва компанії EastCoal Inc на підприємство і зустріч з керівниками міста та області. В ході зустрічей обговорювалися основні етапи розвитку шахти ім. Менжинського і пріоритети роботи компанії EastCoal Inc в Україні.

«У наших планах – збільшувати виробництво вугільної продукції в Україні. Так, на новому активі – шахті ім. Менжинського – планується побудувати збагачувальну фабрику і інвестувати у збільшення видобутку вугілля», - відзначив директор компанії EastCoal Inc Браам Йонкер.

На сьогоднішній день ухвалено програму розвитку шахти ім. Менжинського, яка передбачає збільшення виробничих потужностей і створення нових робочих місць. Пріоритетними напрямами розвитку є безпека виробництва, впровадження нових технологій видобутку і збагачення вугілля, оснащення шахти сучасним, високопродуктивним устаткуванням і захист навколишнього середовища.

У ході зустрічі з керівництвом EastCoal Inc мер Первомайська Борис Бабій запевнив, що міська влада є надійним партнером для інвесторів.

«Шахта ім. Менжинського – це перша приватна шахта в місті, і ми покладаємо великі надії на цей проект. Для нас дуже важливо зберегти роботу шахти, збільшити кількість робочих місць і надходження до бюджету», - відзначив мер Первомайська.

Як повідомляв УНІАН, у травні EastCoal Inc залучила 17,01 млн. канадських доларів (16,96 млн. дол. США) в ході приватного розміщення цінних паперів на фондовій біржі Торонто.

Залучені кошти EastCoal Inc має намір спрямувати на розвиток шахти ім. Менжинського.

Довідка УНІАН. Компанія EastCoal Inc – великий канадський інвестор, публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування у 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х розпочала реалізацію проектів із видобутку вугілля.

Компанія EastCoal Inc є одним із найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

У даний час компанія реалізує проект із розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського) (сел. Володарськ, Луганська обл.). У кінці вересня 2011 р. EastCoal Inc придбала контрольну частку у статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта «Марія Глибока» (шахта «Менжинська») (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

EastCoal Inc сподівається, що до 2016 року вугільні шахти в Україні, які їй належать, зможуть щороку видобувати близько 5 млн. тонн вугілля. Також компанія висловлює зацікавленість у придбанні нових вугледобувних підприємств в Україні.

В Україні активами EastCoal Inc управляє ТОВ «Східна вугільна компанія».