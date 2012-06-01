«РусАл» подав касацію на рішення про повернення акцій ЗАлКу у держвласність

Об'єднана компанія «Російський алюміній» («РусАл») 25 травня подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду України з проханням скасувати рішення Київського апеляційного господарського суду, який підтвердив рішення суду нижчої інстанції про повернення у держвласність 68% акцій ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ЗАлК), які належать «РусАлу» .

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЗалКу, яке має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Як зазначили у прес-службі, «РусАл» також розглядає можливість звернення до міжнародних судових інстанцій. Зокрема, розглядається варіант звернення до Міжнародного центру розгляду інвестиційних спорів при Міжнародному банку реконструкції і розвитку.

«Ми розраховуємо виграти спір і сподіваємося, що в майбутньому, за наявності диференційованих тарифів на електроенергію, ЗАлК зможе стати прибутковим, хоча нині завод щомісячно приносить об'єднаній компанії більш як 1 млн. дол. збитків», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі ЗАлКу також зазначили, що тариф на електроенергію для споживачів за другим класом напруги, до якого належить і ЗАлК, знову збільшився. НКРЕ підвищила тариф на червень з 93,46 коп. за 1 кВт годину електроенергії до 94,67 коп.

Як повідомляв УНІАН,Київський апеляційний господарський суд підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури України про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% держпакету акцій ВАТ "ЗАлК", укладених між Фондом державного майна України (ФДМУ) і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр), і повернення вказаного пакету акцій державі в особі Фонду. Зокрема, своєю постановою апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "ЗАлК" і залишив у силі рішення господарського суду м. Києва від 22 березня 2012 р., яким було задоволено позов Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва за позовом Генеральної прокуратури України 22 березня п.р. прийняв рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% пакету акцій ВАТ «ЗАлК», укладених між ФДМУ і ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр).

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій "ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу, інвестор, зокрема, повинен був погасити кредитні зобов'язання заводу перед «Укрексімбанком» на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, яка входить у десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. "ЗАлК" перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РусАл»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.