Янукович дав українське громадянство співвласнику "Метінвесту" Новинському

Президент України Віктор Янукович постановив прийняти до громадянства України російського бізнесмена Вадима Новинського як особи, яка має визначні заслуги перед Україною.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

«Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю: прийняти до громадянства України Новинського Вадима Владиславовича, 1963 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у місті Києві», - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі щорічним рейтингом журналу «Фокус» «200 найбагатших людей України», власник «Смарт Холдингу», бізнес-партнер Ріната Ахметова В.Новинський за 2011 рік збільшив статки на 63% - до 4,373 млрд дол.

В.Новинський посів друге після Р.Ахметова місце в рейтингу.