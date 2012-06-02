У десяти містах України будуються приватні заводи з переробки сміття

У Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернівцях, Сумах, Тернополі, Хмельницькому, Полтаві, Кіровограді та Вінниці розпочалась реалізація проекту з будівництва перших 10 заводів.

Про це, за інформацією Урядового порталу, повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

Голова Держінвестпроекту також повідомив, що сміттєпереробні комплекси у 10 містах України будуть створені за принципом державно-приватного партнерства переважно за рахунок інвестиційного капіталу.

«В Україні створюється індустрія переробки сміття. На цей час в країні повністю відсутня сміттєпереробка, 4,5 території країни покриті звалищами, діють лише 2 сміттєспалювальних заводи, побудовані у 80-ті рр. ХХ ст. Нові комплекси складуть основу сміттєпереробної галузі України та будуть слугувати прикладом для втілення Національного проекту в інших містах країни. Орієнтовна вартість всього проекту близько 430 млн євро». - заявив В.Каськів.

Також зазначається, що на даний час розроблено та подано, відповідно до вимог законодавства щодо реалізації національних проектів, проект постанови КМУ «Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту “Чисте місто” - система комплексів з переробки твердих побутових відходів» на погодження до профільних міністерств та відомств.

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