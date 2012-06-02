Комітет ВР рекомендував прийняти за основу закон про експеримент із підтримки суднобудівництва

Комітет Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 10360 про проведення економічного експерименту з державної підтримки суднобудівної промисловості.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, на засіданні комітету наголошувалося, що законопроект спрямовано на сприяння покращенню фінансового становища підприємств суднобудівної промисловості, запобігання їх банкрутству.

Законопроект передбачає введення до 2018 року в суднобудівній галузі України економічного експерименту, під час якого, зокрема, буде запропоновано провести списання заборгованості зі сплати пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які враховуються у підприємств суднобудівної промисловості станом на 1 липня 2012 року в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Крім того, законопроект передбачає скасування дії законів "Про державну підтримку суднобудівної промисловості України" і "Про заходи з державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".

Також пропонується внесення змін до статті 65 Закону "Про виконавче провадження", згідно з яким не звертатиметься стягнення на кошти авансових платежів і попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, одержані від замовників морських, річкових суден, інших плавучих засобів, на кошти у вигляді кредитів, які ці підприємства одержують з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва або ремонту суден і виготовлення або ремонт суднової техніки, суднових двигунів, суднових приладів і оснащення, що перебувають на окремих рахунках цих підприємств.

Крім того, законопроект пропонує не поширювати дію Закону "Про здійснення державних закупівель" на товари, роботи, послуги, закупівля яких здійснюється підприємствами суднобудівної промисловості, дослідно-конструкторськими організаціями, які надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості, у разі якщо вони є виконавцями державних оборонних замовлень.

Також законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якими до 2018 року для підприємств суднобудівної промисловості знижується розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування до рівня 33,2%. Крім того, ці підприємства пропонується звільнити від сплати єдиного внеску на суму оплати допомоги з тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.