Ірак прийняв за контрактом від України 62 бронетранспортери

Ірак сьогодні прийняв від України другу партію бронетранспортерів БТР-4 – загалом 62 одиниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного концерну «Укроборонпром», зазначивши, що це відбулося згідно з підписаним контрактом і графіком.

За словами співробітника прес-служби, що перебував на полігоні в Харкові, представник Міністерства оборони Іраку подякував українській стороні за «прекрасну військову техніку, яка повністю задовольняє вимоги Міністерства оборони Іраку».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Державний концерн «Укроборонпром» оприлюднив повідомлення, що готовий передати Іраку другу партію БТР-4 у складі 62 машин.

«Контракт між Україною і Іраком виконується стабільно. На сьогодні ДП «Завод Малишева» разом із співвиконавцями контракту завершують підготовку до здачі іноземному замовникові другої партії бронетехніки в кількості 62 БТР-4», - заявив, зокрема, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Дмитро Перегудов.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Першу партію БТР-4 для Іраку виготовлено на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлено замовникові з території заводу імені Малишева 20 квітня 2011 року.