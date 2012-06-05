Для збуту вітчизняної авіаційної техніки ввели пільги до 2017 року

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо державної підтримки збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 268 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що на період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2017 року запроваджується державна фінансова підтримка збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва через механізм здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків залученими суб'єктами господарювання у національній валюті для закупівлі такої техніки.

Компенсація надається експлуатантам авіаційної техніки, які знаходяться на території України, виключно для авіаційної техніки вітчизняного виробництва, за відсотки, фактично сплачені у поточному бюджетному періоді, у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату сплати зазначених відсотків.

В законі передбачено, що кошти на здійснення такої державної фінансової підтримки збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законі про державний бюджет на відповідний рік.

Порядок використання зазначених коштів державного бюджету щорічно визначається Кабінетом міністрів України.

Відповідно до прикінцевих положень закону, Кабінет міністрів України до 1 січня 2013 року має прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом; забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.