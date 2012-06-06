Корпорація «Богдан» цього року планує подвоїти експорт автомобілів до Росії

Один із найбільших українських виробників автомобілів - корпорація "Богдан" - у 2012 році за рахунок розширення дилерської мережі продажів планує збільшити експорт автомобілів «Богдан» у Російську Федерацію до майже 20 тис. одиниць з 10 тис. 576 автомобілів у 2011 році, йдеться в повідомленні корпорації, що є в УНІАН."За п'ять місяців ц. Р. експорт авто на ринок РФ збільшився майже на 60% і склав 6 тис. 500 одиниць (за п'ять місяців 2011 року – 4 080 одиниць)", - цитується в прес-релізі директор з продажу Черкаського заводу корпорації Дмитро Писаний.

За його словами, на сьогодні мережа незалежних дилерів «Богдана» в Росії налічує 95 центрів, розташованих у шести федеральних округах.

«Нами поставлено завдання до кінця року розширити мережу: в областях, в яких бренд не представлений, – залучити, щонайменше, 15 дилерів, в областях, в яких продажі нижче середніх по РФ, – додатково відкрити 10 центрів, а також створити регіональні оптові склади, мінімум, у двох федеральних округах", - заявив Д.Писаний.

Крім розширення продажної мережі, корпорація також зобов'язала дистриб’юторів запровадити програму пільгового кредитування покупців автомобілів.

Наприкінці травня «Богдан» у рамках дилерської конференції презентував на перспективному російському ринку свої нові автомобілі моделей “Богдан-2312” шасі і “Богдан- 2312” вантажна платформа.

Постачання цих нових моделей автомобілів на ринок РФ розпочнеться в другому півріччі.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан", підконтрольна українському бізнесмену, нинішньому міністру економічного розвитку і торгівлі Петру Порошенку, створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогодні корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.