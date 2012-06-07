Мінекономрозвитку пропонує підвищити ввізне мито на автомобілі з 10% до 25%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує переглянути ставки ввізного мита на автомобілі - з 10% до 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник під час круглого столу «Перспективи розвитку автомобілебудування України до 2020 року» у четвер.

«Ми хочемо запропонувати ініціацію Україною перегляд зв'язаних ставок ввізного мита перед Світовою організацією торгівлі з 10% - до 25% на імпорт автомобілів світових виробників», - сказав В.Горник.

За його словами, таке підвищення, яке незабаром планується передати на розгляд Кабінету міністрів, є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україні, передбачених концепцією розвитку галузі.

В.Горник також повідомив, що серед інших заходів на підтримку українського автопрому — пільги зі сплаті податку на прибуток, а також створення механізму утилізації старих автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 червня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що Міжвідомча комісія з зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мита на імпортні автомобілі, проте документ ще не опубліковано і не набрав чинності.

При цьому він відзначив, що на сьогодні є всі підстави для збільшення мита.

Також у травні цього року провідні українські автовиробники і Асоціація автовиробників України «Укравтопром» виступали за обмеження імпорту автомобілів, вважаючи, що на сьогодні в галузі склалася критична ситуація.