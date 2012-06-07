Президент ініціює зміни до законів для залучення інвесторів в екологічні проекти

Президент України Віктор Янукович висловлюється за доцільність внесення змін до законодавства, які б сприяли збільшенню інвестицій в екологічні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

В.Янукович констатував, що останнім часом інвестори, як іноземні, так і вітчизняні, почали вкладати кошти в екологію. «Це чудово», - сказав він.

Водночас, Президент вважає особливо важливим у гірничо-металургійній та хімічній галузях збільшувати кількість екологічних проектів і коштів, які в них вкладаються.

Він закликав інвесторів спільно з ним проаналізувати українське законодавство і внести пропозиції, які б створювали мотивацію вкладати кошти в екологічні проекти.

За словами В.Януковича, подібну систему потрібно створити і щодо інвестицій у сферу медичного обслуговування.

«Ми будемо створювати для вас всі умови», - запевнив він.