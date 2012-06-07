Норми держзакупівель не поширюється на ОПК - закон

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 246 народних депутатів з 418, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон розроблено з метою забезпечення належної системи здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та для підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, а також збереження попиту та обсягів поставок української продукції на світовому ринку.

Змінами визначено, що дія вказаного закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом міністрів України.