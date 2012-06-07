ФРУ ініціює розробку програми розвитку промислової індустрії на 5-річний термін

Федерація працедавців України заявляє про необхідність суттєвої модернізації підприємств машинобудування, що в свою чергу дасть серйозний поштовх для розвитку й модернізації інших галузей економіки, зокрема металургії та хімпрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів заявив голова ФРУ Дмитро Фірташ.

«Ми вже маємо певні напрацювання. І щоб держава дала певні можливості, щоб хоча б 50% українського машинобудування було реконструйовано, були створені нові заводи. Це ключова річ. І, я думаю, вона дасть поштовх практично всім (галузям – УНІАН)», - сказав Д.Фірташ.

Він також відзначив необхідність приділити більше уваги для розвитку малого й середнього бізнесу, оскільки їх частка у ВВП країни досі залишається на рівні 12-15%, тоді як в європейських країнах вона становить мінімум 50% ВВП.

Також Д.Фірташ заявив про необхідність скласти п'ятирічну програму розвитку промислової індустрії.