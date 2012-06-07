Росія обіцяє після вступу до СОТ знизити митні збори на третину

Москва. Після завершення вступу до СОТ протягом трьох років Росія знизить митні збори на третину, до 2019 року середньозважений митний тариф становитиме 5-5,3%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр економічного розвитку Росії Андрій Бєлоусов на засіданні уряду.

«У середньому середньозважена ставка мита на імпорт товарів у нас знизиться за три роки майже на 4 процентних пункти, тобто приблизно на третину: в 2011 році у нас вона по факту становила 9,6%, у 2012 році середньозважений тариф майже такий самий, він дещо знижується через структурні зрушення – 9,5%, у 2013 році – 7,4%, у 2014 – 6,9%, у 2015 – 5,9% і до 2019 року, за оцінками, десь знаходитиметься на рівні 5–5,3%», - сказав А.Бєлоусов.

За його словами, зниження тарифного захисту оцінюється бізнесом сьогодні як основний чинник ризиків розвитку для різних секторів економіки.

При цьому міністр зазначив, що перехідні періоди в різних випадках різні, але вони закінчуються через сім років до 2019 року.

При цьому А.Бєлоусов повідомив, що у РФ є право підвищити деякі мита до рівня, дозволеного зобов'язаннями у СОТ.

Він зазначив, що ризики від вступу до СОТ стосуються можливих прямих негативних наслідків зниження тарифного захисту. Це перш за все деякі сектори тваринництва, сільгоспмашинобудування, автомобілебудування й легка та текстильна промисловість.

При цьому міністр повідомив, що Росія перша в історії СОТ країна, яка приєднується до СОТ як член Митного союзу, який, як і всі його учасники, до СОТ не входить.

«Ми суттєво полегшуємо шлях до СОТ Білорусії та Казахстану, оскільки узгодили практично всі зобов'язання, що стосуються сфери ведення Митного союзу. Ця доповідь робочої групи, про яку я говорив, приблизно на три чверті складається з роз'яснень механізмів регулювання, які є в Митному союзі», - сказав він.

А.Бєлоусов підкреслив, що приєднання до СОТ приведе до посилення конкуренції на деяких ринках, але ця конкуренція не повинна завдати збитків галузям російської економіки, особливо якщо задіювати дозволені СОТ захисні механізми.

У свою чергу, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що РФ потрібно буде навчитися відповідати на дії партнерів, вони ж конкуренти.

«Відповідати твердо й жорстко, за необхідності звертатися до судових процедур, відповідно, створити для цього всі необхідні умови, включаючи зміцнення підрозділів, які займаються членством у Світовій організації торгівлі , – це правильно, тому що це не лише новий набір можливостей, але це й новий набір викликів і проблем, з якими зіткнеться не лише наша економіка, але й структура, що відповідає за її розвиток», - сказав він.

«Вважатимемо, що рішення ухвалюється, ми направляємо документи (про вступ до СОТ) на ратифікацію до Держдуми», - підкреслив російський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Міністерська конференція Світовій організації торгівлі схвалила рішення про приєднання Росії до СОТ.

Протокол про вступ Росії до СОТ має бути ратифікований Держдумою до 23 червня 2012 року.