Корпорація «Богдан» скоротила випуск легкових авто

Один з найбільших українських виробників автомобілів – корпорація "Богдан" – у січні-травні 2012 року скоротила виробництво легкових автомобілів до 6 898 одиниць, що на 6,43% менше, ніж за п'ять перших місяців 2011 року, сказано у повідомленні корпорації.

При цьому в травні обсяг виробництва легкових авто впав у два рази у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року - до 815 одиниць. У порівнянні з попереднім місяцем – квітнем – падіння становило 48%.

«Такий результат насамперед свідчить про критичну ситуацію, яка триває в автомобілебудівній галузі на тлі браку державної підтримки автовиробників», - сказано у прес-релізі, який має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Корпорація вкотре звертає увагу влади на необхідність впровадження заходів із захисту вітчизняного автовиробника, зокрема, введення додаткових мит на імпорт автомобілів, пільгового кредитування покупців з придбання вітчизняних авто, а також впровадження держпрограми підтримки автопрому, про яку не раз заявляли», - заявляє корпорація «Богдан».

Нагадаємо, напередодні заступник начальника управління розвитку галузей промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Володимир Горник повідомив, що його відомство пропонує підвищити ставки ввізного мита на автомобілі з 10% до 25%.

За його словами, таке підвищення, яке незабаром планується передати на розгляд Кабінету міністрів, є одним із заходів з розвитку автомобілебудування в Україні, передбачених концепцією розвитку галузі.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, якому підконтрольна корпорація «Богдан», заявив, що Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опубліковано і він не набув чинності.

На тлі падіння продажів на вітчизняному ринку корпорація «Богдан» повідомила про плани збільшення у 2012 році за рахунок розширення дилерської мережі експорту автомобілів «Богдан» до Російської Федерації до близько 20 тис. одиниць із 10 тис. 576 автомобілів у 2011 році. За п'ять місяців поточного року експорт автомобілів на ринок РФ збільшився майже на 60% і становив 6 тис. 500 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів.

У даний час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.