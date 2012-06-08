Азаров разом із Shell хоче проаналізувати якість вітчизняних труб

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував керівництву компанії Shell створити спільну комісію для аналізу якості вітчизняних труб, які компанія використовуватиме для реалізації своїх проектів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров повідомив сьогодні в ході зустрічі з ученими-економістами.

Він зазначив, що таку пропозицію зробив сьогодні вранці в ході зустрічі з керівництвом компанії у відповідь на заяву про те, що українські труби не підходять компанію Shell за якістю.

«Ваші труби нам не підходять за якістю», - процитував М.Азаров керівництво компанії Shell.

«Я кажу, даруйте, багатьом підходять, ми поставляємо наші труби в 40 країн, а вам не підходять. Давайте створимо спільну комісію, проведемо випробування. І якщо ми в результаті спільних випробувань переконаємося, що ми не можемо давати таку якість, яка потрібна, тоді будемо завозити (імпортні – УНІАН), куди діватися. Нам треба ці проекти реалізовувати», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Міжвідомча комісія з організації і проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Shell переможцем конкурсу по Юзівській площі (Донецька і Харківська області) із запасами сланцевого газу.