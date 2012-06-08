«Рівнеазот» планує збільшити виробництво міндобрив до 1 млн тонн

ПАТ «Рівнеазот» запустило новий агрегат з виробництва неконцентрованої азотної кислоти потужністю 120 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії OSTHEM.

Згідно з повідомленням, запуск нового агрегату дозволить збільшити виробництво кінцевої продукції - мінеральних добрив - до 1-1,2 млн тонн на рік.

У прес-службі відзначають, що вартість проекту - 94,3 млн грн, його окупність - 5 років.

За словами голови правління ПАТ «Рівнеазот» Михайла Заблуди, завдяки зростанню обсягів виробництва, «Рівнеазот» зможе збільшити щорічний обсяг виробленої продукції на 500 млн грн. «Минулого року ми досягли рівня випуску продукції на рівні 2,5 млрд грн. Після введення нових потужностей, вийдемо на 3 млрд грн», - сказав він.

Генеральний директор OSTCHEM Олександр Халін заначає, що збільшення потужностей з виробництва азотної кислоти дасть можливість підприємству збільшити випуск продукції з вищою доданою вартістю і, відповідно, збільшити рентабельність всього бізнесу.

До введення в експлуатацію нового агрегату, цех з виробництва вапняно-аміачної селітри (ІАС) через дефіцит азотної кислоти, був завантажений лише на 60%.

«Дисбаланс між виробництвом аміаку і отриманням кінцевої продукції - мінеральних добрив - виник після того, як в 90-ті роки агрегати з виробництва азотної кислоти були виведені з експлуатації попередніми власниками «Рівнеазоту», - пояснює Олексій Анісімов, заступник генерального директора з розвитку OSTCHEM, - зараз дисбаланс ліквідується».

Через надлишок потужностей з виробництва аміаку, частина виробленого аміаку «Рівнеазот» вимушений був продавати споживачам безпосередньо. Введення в експлуатацію нового агрегату з виробництва азотної кислоти дозволить підприємству практично на 100% завантажити потужності з виробництву ІАС.

У повідомленні зазначають, що з п'яти найбільших інвестиційних проектів, затверджених власниками підприємства, на «Рівнеазоті» вже реалізовано три: безкомпресорна схема подачі на підприємство природного газу; введення в експлуатацію нового агрегату виробництва слабкої азотної кислоти; введення в експлуатацію установки з виробництва та регенерації електроенергії на основі рекуперації пара.

У 2011 році в «Рівнеазот» було інвестовано 22,7 млн дол. Згідно з інвестиційним планам, в 2012 р. в підприємство буде додатково вкладено близько 34,93 млн. дол

Довідка УНІАН. «Рівнеазот» - одне з найбільших українських хімічних підприємств, яке входить в компанію OSTHEM - керуючу компанію, що координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Рівнеазоту» є Голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Виробництво мінеральних азотних добрив є основним напрямком роботи «Рівнеазоту». У 2011 році підприємство виробило 428,3 тис. тонн аміаку (+16,7 тис. тонн в порівнянні з попереднім роком), 706,2 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти (+56,1 тис. тонн), 527,7 тис . тонн аміачної селітри (+8,4 тис. тонн), 419,2 тис. тонн вапняно-аміачної селітри (+65,3 тис. тонн), 75,6 тис. тонн аміачної води (+6,3 тис. тонн ). Обсяги виробництва товарної продукції на підприємстві зросли з 1,87 млрд грн в 2010 році, до 2,5 млрд грн в 2011 році. Підприємство продає на зовнішніх ринках 50,1% виробленої продукції. Головними споживачами продукції за кордоном є покупці з Європи (Бельгія, Італія, Польща), США та Туреччини.