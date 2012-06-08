КрАСЗ планує відновити збірку автомобілів Geely

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) планує відновити збірку китайських автомобілів Geely.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор підприємства Микола Черниш.

За його словами, зараз ведуться відповідні переговори про випуск двох нових моделей Geely, складання яких може початися вже в кінці літа.

Поки ж КрАСЗ не веде збірку китайських автомобілів Geely, а всі авто цієї марки поставляються до України в готовому вигляді.

Нагадаємо, КрАСЗ збирав автомобілі Geely з 19 березня 2007 року, проте в 2011 році призупинив збірку.

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КрАСЗ в січні-травні знизив виробництво автомобілів на 51,2% - до 1450 штук

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) в січні-травні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року знизити виробництво автомобілів на 51,2%, або на 1380 штук, до 1450, йдеться в повідомленні підприємства.

За даними підприємства, завод працює в залежності від постачання комплектуючих і замовлень.

КрАСЗ в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 році.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів.

КрАСЗ в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2%, або на 109 автомобілів, до 6450 штук.

Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один із лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.