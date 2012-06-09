Росія готує Україні пропозиції щодо спільного виробництва Ан-70

Москва. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив підготувати пропозиції Україні для спільного виробництва літаків Ан-70 до засідання підкомітету з економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.Медведєв сказав на нараді з питань стратегічної авіації.

«По лінії військово-транспортної авіації це, звичайно, Україна насамперед. У чому наші перспективи і в чому наші труднощі у спілкуванні з нашими українськими партнерами? Незабаром, до речі, у нас буде спільне засідання міжурядової комісії великої. Необхідно загалом підготувати пропозиції з кооперації на майбутнє і остаточно ухвалити рішення про розміщення нових підприємств, включаючи питання створення нового виробництва літаків Ан-70», - сказав Д.Медведєв.

Він підкреслив, що Міністерство оборони РФ є основним замовником і має визначитися з перспективним типажем літаків дальньої військово-транспортної авіації, їх кількістю і разом з Міністерством промисловості і торгівлі і відкритим акціонерним товариством «ОАК» (Об'єднана авіабудівна корпорація) вирішити всі питання з організації серійного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Донецьку прем'єр-міністри України і РФ Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.

28 березня генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа повідомив, що Державний авіабудівний концерн «Антонов» і російська «Об'єднана авіабудівна корпорація» має намір розпочати випуск Ан-70 на ВАТ «Воронізьке акціонерне літакобудівне товариство».