РФ має намір будувати військово-транспортні літаки зокрема й у кооперації з Україною

Росія до 2020 року має намір побудувати 250 військово-транспортних літаків, зокрема в кооперації з Україною.

Про це віце-прем'єр-міністр Росії з питань ВПК Дмитро Рогозін написав у Twitter за підсумками наради з питань стратегічної авіації.

«Ухвалено рішення будувати літаки. Одних тільки важких військових транспортників до 2020 року для потреб РФ побудуємо близько 250 машин», - відзначив він.

За словами Д.Рогозіна, на нараді під керівництвом прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведэва зняли практично всі розбіжності між Міноборони і авіапромом.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Д.Медведєв доручив підготувати пропозиції Україні щодо спільного виробництва Ан-70 до засідання підкомітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

12 квітня Д.Рогозін повідомив, що Росія має намір побудувати для своїх потреб близько 70 українсько-російських літаків Ан-124 «Руслан».

«Ан-124 побудуємо близько 20 машин для потреб Міноборони, а для приватних російських компаній - близько 50», - відзначив Д.Рогозін.

27 червня в Донецьку прем'єр-міністри України і Росії Микола Азаров і Д.Медведєв проведуть засідання Комітету з торговельно-економічної співпраці Міждержавної українсько-російської комісії.