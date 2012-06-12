Ліван зацікавлений у поставках українських турбін малої потужності, заявив міністр енергетики та водних ресурсів Ліванської Республіки Джебран Бассіл сьогодні в Києві в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Турбін малої потужності в Лівані немає взагалі, а Україна має досвід у цій сфері. Ліван - хороший ринок для таких турбін. Ми зараз очікуємо пропозицій від українських компаній для того, щоб поставляти такі турбіни до Лівану. Україна може стати першою країною, з якою ми досягли таких домовленостей і хотіли б їх активізувати. Зараз ініціатива в руках українських компаній, і ми очікуємо пропозицій», - заявив Д.Бассіл.

Крім того, він запросив міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка в липні взяти участь в енергетичній конференції в Лівані, на якій обговорюватимуться питання розвідки покладів газу в морі.

В ході розмови М.Азаров доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості в десятиденний термін відправити до Ліванської Республіки фахівців для обстеження стану ліванських малих гідроелектростанцій.

«Доручаю Міністерству енергетики та вугільної промисловості в десятиденний термін відправити групу фахівців до Лівану для обстеження станцій. За результатами цієї поїздки доповісти мені особисто», - сказав М.Азаров після того, як ліванський міністр запросив українських фахівців допомогти його країні з реконструкцією та модернізацією застарілих малих гідроелектростанцій.

«У Лівані дуже багато старих малих гідроелектростанцій, які потребують ремонту та модернізації. Зараз проводиться оцінка всіх водних ресурсів у нашій країні. Враховуючи досвід України в цій сфері, ми б хотіли, щоб група українських технічних фахівців відвідала Ліван, подивилася на ці старі гідроелектростанції й запропонувала план їх відновлення. Ми маємо намір відновити всі ці старі станції», - заявив Д.Бассіл. Він також зазначив, що в Лівані розглядається питання будівництва й нових гідроелектростанцій.