Українські виробники скоротили випуск автомобілів і автобусів

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за п'ять перших місяців 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «Укравтопром», скоротилося до 33 456 одиниць, що на 15% менше обсягу виробництва в січні-травні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Згідно з цими даними, виробництво легкових автомобілів за цей період в умовах відсутності держпідтримки галузі й слабкого автокредитування впало на 17%, до 30 812 одиниць, виробництво комерційних автомобілів зросло на 33,5%, до 1 545 одиниць, а випуск автобусів залишився на рівні минулого року – 1 099 одиниць.

При цьому в травні випуск легкових автомобілів впав, порівняно з аналогічним місяцем 2011 року, на 18%, до 6 741 машини, виробництво вантажних авто зросло на 19%, до 253 одиниць, а автобусів – збільшилося на 2%, до 292 одиниць.

Асоціація не дає даних виробництва по компаніях-виробниках.

Нагадаємо, минулого тижня один із найбільших українських автовиробників - корпорація "Богдан" повідомила про зниження в січні-травні 2012 року виробництва легкових автомобілів до 6 898 одиниць, що на 6,43% менше виробництва за п'ять перших місяців 2011 року.

При цьому, в травні обсяг виробництва «Богданом» легкових авто впав удвічі, порівняно з аналогічним місяцем 2011 року - до 815 одиниць. Порівняно з попереднім місяцем – квітнем – падіння становило 48%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, порівняно з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% – до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% – до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод») та ін.