«КрАСЗ» призупинив роботу до 26 червня

ТОВ "ВО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.), що входить до групи компаній "АІС", до 26 червня не працюватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив директор підприємства Микола Черниш.

За його словами, співробітники підприємства перебувають у тарифній відпустці.

«Рішення про тимчасову зупинку заводу було ухвалене у зв'язку з ситуацією навколо запровадження спецмит на імпорт автомобілів. Немає сенсу в закупівлі комплектуючих, поки невідомі ціни», - відзначив М.Черниш.

При цьому він сказав, що у червні з конвеєра заводу зійде лише 90 автомобілів.

«КрАСЗ» у 2012 році має намір випустити більш ніж 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований у 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного і постгарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один із лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності – продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки та автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році збільшив випуск автомобілів на 2%, або 109 автомобілів, у порівнянні з 2010 роком - до 6450 од.

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