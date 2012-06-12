Україна збільшила експорт давальницької сировини на 26,8%

Обсяги експорту давальницької сировини з України в січні-квітні 2012 року збільшилися на 26,8%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становили 36,8 млн дол., повідомили у Державній службі статистики.

Водночас до України за січень-квітень 2012 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 31,6 млн дол. (на 29,5% більше обсягів січня-квітня 2011 року).

У січні-квітні 2012 року до України надійшло іноземної давальницької сировини на суму 1,17 млрд дол. (зростання на 13,2% порівняно з січнем-квітнем 2011 року). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 1,79 млрд дол. (зростання на 2,2%).

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Україна збільшила експорт давальницької сировини на 74,1% - до 105,7 млн дол. Імпорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, зріс на 60,7% - до 84 млн дол.