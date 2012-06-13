Збільшення обсягів виробництва забезпечить зростання економіки у другому півріччі - Янукович

Збільшення обсягів виробництва має забезпечити зростання національної економіки у другому півріччі 2012 року, заявляє Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій він сказав: «Зараз у нас є сподівання, що зростання економіки буде збільшуватися. По квітню, травню, червню ми бачимо, що поступово нарощуються обсяги виробництва».

В.Янукович висловив надію, що цього року Україна збере гарний врожай.

«Нам дуже важливо виконати усі наші зобов’язання. У першому півріччі ми спокійно виконуємо всі наші зобов’язання соціального плану, виплачуємо своєчасно зарплати і пенсії. Абсолютно немає застережень і на друге півріччя», - сказав він.