У п'ятницю відбудеться нарада щодо поставок та цін вугілля для металургійної галузі

На 15 червня у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України запланована нарада за участю представників металургійної галузі, учасники якої мають намір знайти компроміс між інтересами вугільної і металургійної галузей у питанні споживання вітчизняного вугілля для коксування і цін на нього.

Про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання «Укркокс» Анатолій Старовойт.

За його словами, домовлятися обидві сторони будуть про індикативні ціни на надлишки вітчизняного вугілля, що накопичується на державних шахтах Центрального Донбасу.

За даними ДП «Вугілля України», до кінця 2012 р. профіцит вугільного концентрату може сягнути 2,5 млн. тонн, зокрема 600 тис. тонн – вугілля перехідної марки «Г».

В.Старовойт нагадав, що в поточному році коксохімічним заводам за рознарядкою вже було розподілено 400 тис. тонн вітчизняного вугілля. За його словами, сьогодні вугільники сподіваються реалізувати метпідприємствам нові надлишки вугілля, яке поступається за якістю імпортному.

В.Старовойт відзначив скорочення обсягів виробництва чавуну, яке веде до зниження споживання коксу. Він також повідомив, що у липні п.р. планується введення в експлуатацію комплексу вдування пилевугільного палива на Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча, що додатково понизить обсяги споживання коксу.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. коксохімічні підприємства України збільшили щодо 2010 р. імпорт вугілля для коксування на 11% - 10,4 млн. тонн і на 4% - до 17,4 млн. тонн скоротили постачання вітчизняного вугілля на коксохімічні заводи.