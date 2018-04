Завдяки країнам, що розвиваються, автопром Японії досягне рекорду виробництва

Стійке зростання продажів японських автомобілів в країнах, які інтенсивно розвиваються, забезпечить японським автобудівникам новий рекорд - цього року вони зроблять 26 мільйонів автомобілів, повідомляє авторитетна економічна газета Nikkei в четвер.

Вісім найбільших японських автовиробників (Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd) готові цього року побити рекорд світового виробництва і досягти сукупного рівня в 26 мільйонів автомобілів - на 16% вище рівня минулого року. Попередньому історичного рекорду п'ять років: до світової кризи 2008 року японські автоконцерни за підсумками 2007 року випустили 23,2 мільйона автомобілів.

Головним локомотивом зростання є стійкий попит на японські автомобілі в країнах, які інтенсивно розвиваються, - Китай, Індія, Мексика та інші.

Toyota Motor Corporation розраховує випустити цього року 8,7 мільйона автомобілів, Nissan Motor Co. має намір виготовити 5,38 мільйона автомобілів, Honda Motor Co., Ltd. - 4,3 мільйона.

За інформацією видання, у 2008 році 31,7% проданих у світі автомобілів були японського виробництва. Минулого року через землетрус і руйнівне цунамі цей показник впав до 26,9%, проте, за прогнозами, в 2012 році рівень відновиться до 28,6%, передає РІА "Новини".