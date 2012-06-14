«Луганськтепловоз» цього року скоротить 15% працівників та 10% наступного

Публічне акціонерне товариство «Луганськтепловоз» скоротить 15% від загальної кількості працівників цього року і 10% наступного.

Про це йдеться в інтерв'ю генерального директора підприємства Павла Цеснека, розміщеному на офіційному сайті «Луганськтепловозу».

За його словами, розміри майбутнього скорочення узгоджені з профспілкою.

«Перед нами не стоїть завдання скорочення працівників просто заради скорочення. Ніхто не стане звільняти фахівців, професіоналів. Перші кандидати на звільнення - ледарі, нероби, п'яниці, недисципліновані люди. Так, ми будемо пропонувати йти на заслужений відпочинок глибоким пенсіонерам, але це теж буде процес вибірний. І, нарешті, доведеться розлучитися з тими, чиї функції виявляться (можливо, тимчасово) незатребуваними», - заявив П.Цеснек.

У той же час він зазначив, що скорочення деяких співробітників може бути тимчасовим, до тих пір, поки на підприємстві не почнуть зростати обсяги виробництва.

«Коли почнуть рости обсяги виробництва, ми зможемо звернутися до цих людей і запропонувати повернутися на завод. Так що, розставання може бути тимчасовим», - пояснив П.Цеснек.

Говорячи про перспективи «Луганськтепловозу», він зазначив, що зараз йде процес узгодження контракту на поставку Російській Федерації в цьому році ще 24 секцій тепловоза 2ТЕ116-УД з силовою установкою на базі дизеля GEVO V12 фірми General Electric.

«Крім того, ми прагнемо, і будемо намагатися розвивати відносини з «Укрзалізницею», для якої готові поставляти приміський рухомий склад, пасажирські та маневрові тепловози», - сказав П.Цеснек.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».