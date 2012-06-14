АМКУ оштрафував «Меблідеревпром» та його 14 учасників на 419 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував асоціацію «Меблідеревпром» та її 14 учасників в загальному на 419 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

Як повідомляється на сайті АМКУ, комітет встановив, що в 2011 році 14 підприємств-членів асоціації «Меблідеревпром», які брали участь в спеціалізованих аукціонах з продажу необробленої деревини, домовлялися між собою про попередній розподіл лотів.

«Як наслідок, більше 11 тисяч лотів необробленої деревини закуповувалося в умовах майже повної відсутності конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів. Функцію організації та контролю за виконанням домовленостей щодо розподілу деревини виконувала асоціації «Меблідеревпром» на засіданнях та робочих зустрічах, під егідою якої і стався заколот», - зазначає АМКУ.

У той же час, комітет врахував пом'якшуючі обставини і застосував до підприємств, які визнали свою провину в змові і вжили заходів щодо усунення його наслідків, мінімальні штрафні санкції.

Зокрема, Перечинський лісохімічний комбінат, ТОВ «Уніплит» та ТОВ «Одек» України оштрафовані кожен на 30 тис. грн.

Максимальні штрафи застосовані до ТОВ «Кроноспан УА» - на 89,044 млн грн, ТОВ «Кроно - Україна» - на 164,085 млн грн, ТОВ «ЛК Інтерплит Надвірна» - на 49,033 млн грн, ТОВ «Свиспан Лімітед» - на 77,144 млн грн, ЗАТ «Аверс» - на 13,72 млн грн, ТОВ «Олісма» - на 6,773 млн грн, ЗАТ «Фанплит» - на 15,903 млн грн, ТОВ «Калинівський ЕЗДМ» - на 1,355 млн грн, ПрАТ «Шепетівський ДОК» - на 971,2 тис. грн, ТОВ «ДОК Шепетівка» - на 480 тис. грн, ТОВ «Меблевий рай» - на 764,1 тис. грн, асоціація «Меблідеревпром» - 3,814 тис. грн.