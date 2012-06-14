Росія хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни на російсько-французькі

Москва. Міністерство промисловості та торгівлі РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виробляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французькі двигуни Sam-146, які використовуються при виробництві Sukhoi SuperJet-100.

Про це повідомив заступник міністра промисловості та торгівлі Росії Юрій Слюсар, передає агентство «Прайм».

«У нас є ідея двигун від SSJ-100 - Sam-146 повісити на Ан-148, оскільки, чим більше ми випускатимемо двигунів, тим швидше він стане економічно ефективним. Хоча, з іншим двигуном Ан-148 має буде проходити серію нових випробувань. За часом це займає роки два, а інвестиції не менш як 100 мільйонів доларів. Ще до цього необхідно додати виробництво дослідного літака Ан- 148, на який встановлювався б новий двигун і устаткування. Таким чином, вся програма випробувань коштуватиме близько 5 млрд руб. (близько 166 млн. дол. – УНІАН)», - сказав Ю.Слюсар.

В даний час в авіапарку РФ вісім літаків Ан-148. Шість літаків експлуатує авіакомпанія «Росія» і два літаки - авіакомпанія «Політ».

На даний момент літаки Ан-148 комплектуються двигунами Д-436-148, які виробляє українське ВАТ «Мотор Січ».

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний ближньомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини у складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні та "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

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