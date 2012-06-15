Мінпромторг РФ: Україна «не завжди... адекватно» реагує на пропозиції щодо Ан-124

Москва. У Мінпромторгу РФ заявляють, що Україна «не завжди оперативно і адекватно» реагує на пропозиції щодо модернізації транспортного літака Ан-124 «Руслан».

Про це заявив заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Слюсар, передає агентство «Прайм».

«Це затребуваний літак, його слід модернізувати. Проблема в тому, що власник усіх прав «Антонов» (Україна). Законодавство не дозволяє нам робити доопрацювання літака, тільки тримати сертифікат типу», - сказав Ю.Слюсар.

Він повідомив, що на цей літак Росія має двох основних замовників - це ДК «Волга-Дніпро» і Міністерство оборони. Зараз завдання полягає в тому, щоб провести модернізацію повітряного судна і в 2016-2017 рр. відновити його виробництво, підкреслив він.

«Недавно я побував на борту Boeing-747-800 – чудова машина. Є ідея скористатися деякими рішеннями з цього літака для модернізації «Руслана», але не завжди ми маємо оперативну і адекватну реакцію з української сторони», - сказав Ю.Слюсар.

Він повідомив, що окрім модернізації «Руслана» Мінпромторг намагається домовитися з Україною і щодо Ан-70, Ан-148 і Ан-140.

Відповідаючи на запитання, чи пропонувала РФ викупити в України права на літак, Ю.Слюсар сказав: «Ми не пропонуємо їх продати, ми пропонуємо внести їх як вклад у спільне підприємство по кожному з вищеперелічених проектів. Зі свого боку готові внести гроші на розробку і модернізацію, виробничі активи, фінансові ресурси і здійснювати серійну закупівлю. Працювати пропонуємо на паритетній основі».

Окрім цього, Ю.Слюсар повідомив, що у російсько-французького двигуна Sam-146, який використовується при виробництві Sukhoi SuperJet-100 і який РФ хоче встановлювати на Ан-148 замість українського Д-436-148, були проблеми.

«Були складнощі з двигуном, але зараз ми цю проблему вирішуємо. Серйозних технологічних ризиків, пов'язаних з тим, що ми через ресурсні обмеження не зможемо вийти на заплановані результати, поки що не бачимо», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, які були основні проблеми з двигуном Sam-146, Ю.Слюсар повідомив: «Це достатньо сучасний двигун, ті ж лопатки, які нам так довго не давалися. Рівень відбракування під час виготовлення лопаток був 80%, тобто з 10 лопаток, тільки дві йшли на літак. Це дуже серйозні і складні технології, які ми намагалися локалізувати».

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Ю.Слюсар заявив, що міністерство промисловості і торгівлі РФ хоче замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виготовляє ВАТ «Мотор Січ» на російсько-французькі двигуни Sam-146, які використовуються під час виробництва Sukhoi SuperJet-100.

29 квітня 2011 року посол України в Росії Володимир Єльченко за підсумками робочої поїздки в Ульяновськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня 2011 року в ході авіасалону "МАКС-2011" заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво Об'єднаної авіабудівної корпорації Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже в 2014 році, проте керівництво російської ОАК наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинене.