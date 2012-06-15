Україна і РФ до кінця року можуть домовитися про держпідтримку серійного виробництва Ан-124

Угода про державну підтримка відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації може бути підписано до кінця 2012 року, заявив голова Державного агентства України з управління державними корпоративними правами і майном Дмитро Колесніков.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Агентства держмайна.

За словами Д.Колеснікова, відповідний намір української і російської сторін зафіксовано в протоколі, підписаному 14 червня за наслідками десятого засідання підкомісії з питань співпраці в галузі авіаційної промисловості Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української Міждержавної комісії.

«Ми і наші російські партнери зацікавлені в тому, щоб завершити підготовку і підписання програми у максимально стислі терміни», - підкреслив Д.Колесніков.

«Світовий ринок перевезень великогабаритних вантажів зростає щороку приблизно на 10-15%, тому український транспортний літак АН-124, який є найбільш вантажопідйомним і конкурентоспроможним рамповим літаком у світі, має на цьому ринку великі перспективи», - вважає Д.Колесніков.

Нагадаємо,заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Слюсарь заявив, що Україна «не завжди оперативно і адекватно» реагує на пропозиції з модернізації транспортного літака Ан-124 «Руслан».

«Це затребуваний літак, його потрібно модернізувати. Проблема у тому, що власник усіх прав «Антонов» (Україна). Законодавство не дозволяє нам доопрацьовувати літак, тільки тримати сертифікат типу», - сказав Ю.Слюсарь.

У серпні 2011 року президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА заявив, що серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна розпочати в 2014 році.