Кабмін підстрахує експорт... тільки лояльних ФПГ

Уряд, обмежений нормами Світової організації торгівлі у можливостях підтримки вітчизняного бізнесу, шукає непрямі схеми стимулювання експорту. Дуже перспективною ідеєю в цьому плані може стати експортне страхування, яке має запрацювати з наступного року. Щоправда, є ризик, що на таку допомогу в першу чергу зможуть розраховувати вітчизняні фінансово-промислові групи. На таку думку наводить той факт, що уряд планує «взяти у підпорядкування» головного фігуранта нововведення, що дозволить йому в ручному режимі розподіляти, хто і в якому обсязі одержить держпідтримку. Але сумно не тільки це. Якщо у світі держпідтримка спрямована насамперед на стимулювання високотехнологічного експорту, то в Україні, скоріш за все, "стимулюватимуть" виробників та експортерів сировини.

Страхування експорту – тільки для обраних

З моменту приєднання України до СОТ (2008 р.) уряд втратив можливість надання допомоги орієнтованим на експорт галузям у вигляді субсидій з державного бюджету. Зараз на тлі спровокованих кризою фінансових проблем, зростання негативного торговельного сальдо питання підтримки експорту набуло особливої актуальності. Експерти ще напередодні приєднання України до Організації попереджали, що така ситуація цілком можлива, і відзначали, що в рамках СОТ існує дві можливості її виправлення: експортне страхування і кредитування.

Через чотири роки після вступу України до СОТ влада згадала про поради фахівців і нарешті вжила бодай якихось заходів для захисту прав та інтересів вітчизняного експортера. Ухвалений Радою Закон «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№9373) вже підписаний президентом і з наступного року набуде чинності. Згідно з документом, в Україні буде запроваджено держпідтримку страхування експорту. Займатиметься цим питанням Державне експортно-кредитне агентство (ЕКА), яке буде створене найближчим часом.

ЕКА буде виведено з системи держорганів, його формат – публічне акціонерне товариство, але при цьому власником контрольного пакету акцій стане держава.

Позитивним аспектом створення ЕКА у вказаній формі є можливість залучення приватних інвестицій, а негативна особливість полягає в тому, що з держбюджету доведеться виділити чималу суму для формування статутного фонду агентства.

Основною діяльністю експортно-кредитного агентства буде надання страхових і гарантійних послуг українським експортерам і банкам-кредиторам за зовнішньоекономічними контрактами. Робитися це буде за допомогою таких інструментів:

- страхування і перестрахування експортних кредитів, наданих банком-резидентом як українському експортерові, так і іноземному покупцеві для гарантування виконання умов зовнішньоекономічного контракту;

- надання гарантій українським банкам-кредиторам за наданими кредитами українським експортерам і зарубіжним імпортерам;

- страхування і перестрахування зовнішньоекономічних контрактів вітчизняних експортерів від комерційних і некомерційних ризиків під час виконання експортного контракту.

Фактично ЕКА страхуватиме майнові права як фінансових інститутів (банків), так і безпосередніх учасників зовнішньоекономічної торговельної діяльності. Рівень страхових виплат варіюється залежно від виду ризику: при отриманні збитку у разі комерційного ризику ЕКА відшкодує експортерові до 90% суми зовнішньоекономічного договору, а у разі некомерційного ризику (політичних ризиків) – до 85%.

Прогрес по-нашенському: стати "сировинним придатком"?

Загалом ідея і механізм експортного страхування, прописані в законі, досить прогресивні. Подібні експортно-кредитні агентства вже давно функціонують у світі. Проте в економічно розвинених країнах діяльність таких установ спрямована на стимулювання експорту високотехнологічної продукції. У пояснювальній записці до закону вказується, що ставка теж буде зроблена на це (навіть наголошується, що завдяки державному страхуванню несировинний експорт зросте на 7,3%), проте в тексті документа немає жодного обмеження на отримання держпідтримки.

Негативним аспектом запропонованої моделі експортного страхування є і той факт, що уряд має намір повністю підпорядкувати ЕКА. Статут установи затверджується Кабміном, главу агентства вибирає особисто прем'єр-міністр (робить подання на призначення). До того ж Кабмін визначає переліки банків-кредиторів та експортних товарів, які будуть задіяні у програмі фінансової підтримки експортної діяльності.

Цілковита підконтрольність агентства Кабінету міністрів, найімовірніше, призведе до того, що уряд у ручному режимі розподілятиме, хто і в якому обсязі одержить державну підтримку. Враховуючи, що більшість лояльних до нинішної влади ФПГ займаються виробництвом та експортом сировини, може вийти так, що гроші з бюджету підуть на підтримку процесу перетворення України виключно на сировинного постачальника. Зі всіма ризиками і негативами, які випливають з такої ситуації, для країни загалом, адже ще зі школи країна, яка є "сировинним придатком", сприймається як країна-невдаха.

Вероніка Здоренко