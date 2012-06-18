З початку року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14,1% – до 149,6 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-травні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 14,1% порівняно з січнем-травнем 2011 року і становив 149,6 млрд грн, говориться у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання відзначене в АР Крим — на 25,7% - до 5,45 млрд грн, м. Севастополь — на 28,8% - до 1,83 млрд грн, Чернігівській області — 17,8% - до 2,4 млрд грн, Сумській області — на 17,4% - до 2,15 млрд грн, а також у Миколаївській області — на 17,2% - до 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., в зіставних цінах) зріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (проти січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, в січні-травні 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,3% порівняно з січнем-травнем 2010 року.