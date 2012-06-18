В Україні зростання промвиробництва у травні становило 1%, у січні-травні – 0,7%

В Україні зростання промислового виробництва в травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року становило 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-травні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,7%, у травні 2012 року проти квітня – 1,9%.

За даними Держстату, основне зростання промислового виробництва в травні проти травня 2011 року було зафіксоване в хімічній і нафтохімічній промисловості — на 14,9%, зокрема в хімічному виробництві — на 16,4%. Проти квітня 2012 року обсяги промвиробництва в цій галузі зросли на 5,1%.

У металургії в травні 2012 року проти травня 2011 року зафіксований спад на рівні 1,1%, проти квітня 2012 року — зростання 0,1%. При цьому найбільше зниження обсягів виробництва в травні проти аналогічного місяця 2011 року зафіксоване у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки — 27%, проти квітня 2012 року — зростання 2,2%.

Машинобудування в травні цього року проти травня 2011 року продемонструвало скромні 0,5% зростання, при цьому проти квітня 2011 року обсяги виробництва в галузі знизилися на 4,7%. У січні-травні 2012 до січня-травня 2011 року обсяги виробництва в машинобудуванні зросли на 2,2%

Зростання промвиробництва у видобувній і обробній промисловості в травні ц.р. проти травня 2011 року склало по 0,4%, проти квітня — 2,5% і 2,7% зростання відповідно. При цьому в січні-травні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року видобувна промисловість продемонструвала зростання обсягів виробництва на 2,7%, у той же час в обробній промисловості зафіксований спад — 0,4%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води, обсяги промвиробництва в травні ц.р. проти травня 2011 року зросли на 5,8%, проти квітня 2012 року — знизилися на 3,7%, а в січні-травні 2012 року до аналогічного періоду 2011 зафіксоване зростання — 3,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмі економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва цього року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.