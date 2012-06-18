Виробництво металопрокату в Україні зберігається на рівні 2011 року - 7,9 млн. тонн

За підсумками січня-травня поточного року виробництво готового прокату чорних металів в Україні становило 7 млн. 987 тис. тонн, що майже повністю відповідає (на 0,1% більше) показнику за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється у звіті Державної служби статистики.

У травні поточного року виробництво металопрокату в Україні становило 1 млн. 583 тис. тонн, що на 3,8% менше, ніж за травень 2011 року.

За даними Держстату, за звітний період в Україні було виплавлено 7 млн. 21 тис. тонн сталі (не враховуючи напівфабрикати, одержані безперервним литвом), що на 2,1% менше, ніж за підсумками січня-травня 2011 року. Виплавка напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, знизилася за перші 5 місяців п.р. на 6,6% - до 7 млн. 323 тис. тонн.

Виплавка чавуну за звітний період становила 12 млн. 94 тис. тонн, що на 1% більше, ніж за січень-травень минулого року.