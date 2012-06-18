Виробництво легкових авто за 5 місяців скоротилося на 17%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-травні 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 16,9% до 30,8 тис. одиниць, повідомляє Державна служба статистики України.

Водночас, виробництво вантажних автомобілів в країні за п'ять перших місяців поточного року збільшилася на 23,5%, до 1404 одиниць, а виробництво автобусів зросло на 3,8%, до 1139 одиниць.

У травні українські автовиробники випустили 6,7 тис. «легковиків», що на 4,1% перевищило показник попереднього місяця, але на 17,7% менше обсягу виробництва в травні 2011 року.

Минулого тижня профільна асоціація «Укравтопром» повідомила про падіння загального обсягу виробництва автотранспортних засобів в Україні за п'ять місяців 2012 року до аналогічного періоду 2011 року на 15% - до 33 456 одиниць.

Нагадаємо, минулого тижня один із найбільших українських автовиробників - корпорація "Богдан" повідомила про зниження в січні-травні 2012 року виробництва легкових автомобілів до 6898 одиниць, що на 6,43% менше виробництва за п'ять перших місяців 2011 року.

При цьому, в травні обсяг виробництва «Богданом» легкових авто впав в два рази в порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року - до 815 одиниць. У порівнянні з попереднім місяцем - квітнем - падіння склало 48%.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% - до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% - до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод») та ін.